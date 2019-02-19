Исправить вёрстку в opencart 2.х

Всем привет! Нужен [b]опытный (Важно!)[/b][b] фронтенд-разработчик[/b] для верстки лендинга в 4 разрешениях. Необходимо иметь примеры нескольких проектов по уровню верстки, как эти: http://belkacar.ru/belkablack https://belkacar.ru/eng https://sever-ai.devgg.ru https://sreda-coach.devgg.ru Требования к разработчику: - Готовность взяться за проект завтра - Четкое выполнение договоренностей по срокам - Разработчик должен быть онлайн в ...