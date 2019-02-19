Исправить вёрстку в opencart 2.х

HTML-версткаЗавершен12 заявок152 просмотра
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Необходимо изменить отображение конечного товара в мобильных устройствах.

Картинку, того что хочется получить, в ЛС.

OpenCart
5 лет назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$9
1 день
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