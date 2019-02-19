Адаптивная верстка 5-6 psd макетов

HTML-версткаЗакрыт24 заявки286 просмотров
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Добрый день.

Нужно сверстать psd макеты сайта. PSD макеты будут предоставлены потенциальным исполнителям.

Главная страница является основой для всех внутренних страниц, меняться будет только контент. 1 главная + 5-6 внутренних.

Есть требования к верстке, прикреплены к задаче. Для нормального верстальщика, они сами собой разумеющиеся, их нужно соблюдать.

Нужна стоимость примерная типовой верстки (средней сложности) адаптивного сайта. Главная страница и внутренние (цена за страницу и сроки).

Рассмотрим все предложения.

5 лет назад
it-kreativ-1
Константин 
38 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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