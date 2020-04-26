alekswebnet

Александр alekswebnet

 
34 годаУкраина/Кривой Рог
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
UI, frontend, Vue.js developer/engineer.

 Intro

Hi! I am a passionate front-end dev/engineer with 3+ years experience of product development, high skilled in:

HTML(pug), CSS(sass, stylus), Javascript, Typescript, Vue.js (Vuex, VueRouter), Webpack.

https://alekswebnet.github.io/

 Contacts

Message: +380973096810 (Ukraine)

Email: [email protected]

JavascriptTypeScriptHTMLCSSSASSVue.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
freelanseeer_ua
Александр 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$72
10 баллов
2 года назад
Разработать приложение на Vue + YouTube Api
Все отлично, справился оперативно и без правок. Рекомендую!
Отличный заказчик. Спасибо за интересную задачу, обращайтесь!
Ответный отзыв
vmage
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$65
9 баллов
3 года назад
Создать тему для WordPress с адаптивной версткой по макету .xd
Все прошло в целом хорошо
Все ок!
Ответный отзыв
appliedmethods
Виталий 
40 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$400
10 баллов
4 года назад
Фронтенд разработка vue.js для медиатеки
Заказ выполнен в срок.
Отличный заказчик, работаем дальше
Ответный отзыв
appliedmethods
Виталий 
40 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Фронтенд разработка vue.js для медиатеки
Работа была сделана качественно и вовремя. Надеемся на дальнейшее сотрудничество
Все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Fippi
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Верстка нескольких страниц
Работа выполнена в сроки, даже с учетом правок на "ходу". Рекомендую
Рекомендую как отличного заказчика. Все договорённости были соблюдены.
Ответный отзыв