Александр alekswebnetalekswebnet
34 годаУкраина/Кривой Рог
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
UI, frontend, Vue.js developer/engineer.
Intro
Hi! I am a passionate front-end dev/engineer with 3+ years experience of product development, high skilled in:
HTML(pug), CSS(sass, stylus), Javascript, Typescript, Vue.js (Vuex, VueRouter), Webpack.
https://alekswebnet.github.io/
Contacts
Message: +380973096810 (Ukraine)
Email: [email protected]
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$72
10 баллов
2 года назад
Все отлично, справился оперативно и без правок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Спасибо за интересную задачу, обращайтесь!
$65
9 баллов
3 года назад
Все прошло в целом хорошо
Ответный отзыв
Все ок!
$400
10 баллов
4 года назад
Заказ выполнен в срок.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, работаем дальше
$200
10 баллов
4 года назад
Работа была сделана качественно и вовремя. Надеемся на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую!
$100
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена в сроки, даже с учетом правок на "ходу". Рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую как отличного заказчика. Все договорённости были соблюдены.