Fippi

Анатолий Fippi

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alekswebnet
Александр 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Верстка нескольких страниц
Рекомендую как отличного заказчика. Все договорённости были соблюдены.
Работа выполнена в сроки, даже с учетом правок на "ходу". Рекомендую
Ответный отзыв
sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$24
10 баллов
6 лет назад
Верстка 1 страницы
Работа прошла хорошо! Оплата и предоплата без задержек. Быстрая обратная связь. Рекомендую Анатолия как хорошего заказчика!
Работа выполнена на 5+
Ответный отзыв