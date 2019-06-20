Нужно организовать настройку виртальних сидов в бридже с впн Каждый виртуальный сид имеет свой отдельный dhcp и идет через интернет только через бридж с отдельным опенвпн конектом
Системное администрирование2 заявки
Закрыт
5 лет назад
Нужно организовать настройку виртальних сидов в бридже с впн Каждый виртуальный сид имеет свой отдельный dhcp и идет через интернет только через бридж с отдельным опенвпн конектом
Нужно сверстать несколько страниц. Сумма выплат или рейт оговаривается отдельно. Нужно начать работу сегодня
Срочно требуется отверстать страницу
Технологии в проекте: бек laravel фронт html, css, js,jquery Задачи: - поддержка проекта - добавление нового функционала - взаимодействие по API со сторонними сервисами (изредка) ...
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