Требуется PHP программист на Lavarel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок295 просмотров

Технологии в проекте:

бек laravel

фронт html, css, js,jquery

Задачи:

- поддержка проекта

- добавление нового функционала

- взаимодействие по API со сторонними сервисами (изредка)

Гарантированный объем ежемесячной работы 120-150 часов.

Оплата 10-13уе/час.

Оплата раз в две недели по часам

CSSHTMLJavaScriptjQueryLaravelPHP
6 лет назад
Fippi
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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