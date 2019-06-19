Нужна помощь с api в реакт компоненте. С помощью react-router сделать ссылки для каждого айтема из api. Не сложно, насколько я понимаю.
Wordpress - доделать и запустить на продакшн сайт.
1).Необходимо исправить ошибки в калькуляторе и настроить клонирование(php,jquery,ajax)
2).вывести в слайдеры посты по меткам.
3).установить и настроить плагин Сео и Яндекс-страниц.
4).На главной сделать карточки, как здесь http://wp.quest-lab.ru/category/quests/kvesty-dlya-detej/
5).Убрать лишние шрифты.
6).Настроить вывод видео и Google карт в ACF.
7).Исправить - На телефоне опускаюсь в самой низ страницы, хочу подняться вверх, но страница мигает и скролится назад вниз.
8).Исправить мелочи.
9).Перенести на основной домен
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