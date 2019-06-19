Wordpress - доделать и запустить на продакшн сайт.

$100
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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки136 просмотров

http://wp.quest-lab.ru/ 

1).Необходимо исправить ошибки в калькуляторе и настроить клонирование(php,jquery,ajax)

2).вывести в слайдеры посты по меткам.

3).установить и  настроить плагин Сео и Яндекс-страниц.

4).На главной сделать карточки, как здесь http://wp.quest-lab.ru/category/quests/kvesty-dlya-detej/

5).Убрать лишние шрифты.

6).Настроить вывод видео и Google карт в ACF.

7).Исправить - На телефоне опускаюсь в самой низ страницы, хочу подняться вверх, но страница мигает и скролится назад вниз.

8).Исправить мелочи.

9).Перенести на основной домен

 

AJAXjQueryPHPWordPress
6 лет назад
sshell72
Сергей 
53 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров