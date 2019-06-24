Исправить ошибки в Yii 2

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Завершен2 заявки231 просмотр

Необходимо доработать уже существующую админку, исправить ошибки в коде Yii 2.

Yii
6 лет назад
nationsorg
Роберт 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lost7070
Вадим 
31 год
10 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$47
2 дня
Escrow
Быстро, четко, надежно
Все отлично. Отличный клиент. Адекватное ТЗ, всегда на связи, мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

lost7070
Вадим 
31 год
10 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад