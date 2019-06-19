MODX Revolution сайт визитка (изменение небольшие по сайту)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок125 просмотров

Что нужно сделать:

1. Валюту поменять на гривны (грн.) (minishop2)

2. Меню "Интерьер" - нужно сделать ввиде фото галерей - чтобы можно было просмотреть все фото ресторана внутри

3.  Меню выпадающим сделать

4. Сделать отдельно в меню чтобы открывались - салаты и закуски , и там в последнем меню открывающем есть Меню ресторана - возможность скачать PDF файл. (скрин прикрепил)

5. Шрифт на сайте поменять - на Roboto Slab

Вышлю скрины и сайт по запросу.

MODX
6 лет назад
n7000v
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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Нет заявок фрилансеров