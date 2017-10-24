Что нужно сделать: 1. Валюту поменять на гривны (грн.) (minishop2) 2. Меню "Интерьер" - нужно сделать ввиде фото галерей - чтобы можно было просмотреть все фото ресторана внутри 3. Меню выпадающим сделать 4. Сделать отдельно в меню чтобы открывались - ...