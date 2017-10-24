n7000v

Владислав Афанасьев n7000v

 
34 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
snooper
Игорь 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Перенести товар с Prestashop 1.6 на Opencart
Рекомендую, швидко склали точне ТЗ, виконав і відразу ж оплата.
Исполнителя рекомендую +1. Быстро и четко перенес все позиций.
Ответный отзыв
morpheus_017
Данил 
28 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
MODX Revolution изменить главную страницу
Все отлично, доволен сотрудничеством.
Очень крутой разработчик. Рекомендую +1
Ответный отзыв
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$11
10 баллов
5 лет назад
Картинки для категории (пример прикреплен)
Приятно работать с Владиславом! Понятное задание, быстрое утверждение, буду рада продолжить сотрудничество)
Очень крутой специалист. Рекомендую +1. Спасибо большое)
Ответный отзыв
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$325
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка + modx
Абсолютно доволен работой с Владиславом! Задача поставлена четко, оплата достойная и своевременная. С удовольствием продолжу сотрудничество!
Очень крутой разработчик. Выполняет Всегда в сроки (редкость). Рекомендую +1.
Ответный отзыв
FortDreams
Абеляр 
31 годСША
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Переделать логотип
Отличный заказчик было очень приятно вместе по работать +++++++
Исполнитель взялся за работу без первоначальной оплаты. Скинул экскизы. Понравились. Рекомендую +1.
Ответный отзыв