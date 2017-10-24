Добрый вечер. Версия ocStore 3.0.2.0. Цена и сроки?
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Добрый вечер. Нужно поставить код гтм на modx.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Нужно реализовать страницу релизов музыки - с возможностью добавлять обложку и музыку - пример: [url=http://joxi.ru/a2XePZzhwovNYA]http://joxi.ru/a2XePZzhwovNYA[/url] . Цена и сроки?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Перенести страницы Prestashop -> Opencart – посмотреть – [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/12dciNT_quYV6V2rcUDz0iSWzOlIRL0kaP7xueH_NH8k/edit#gid=1375251800]https://docs.google.com/spreadsheets/d/12dciNT_quYV6V2rcUDz0iSWzOlIRL0kaP7xueH_NH8k/edit#gid=1375251800[/url] Цена и сроки? P.S. Товары заливать уже залиты.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно перенести весь товар с категориями, описанием, цена и ссылками. Ссылку по запросу предоставлю.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Движок MODX Revolution 2.7.2-pl.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно перенести весь товар с категориями, описанием, цена и ссылками. Ссылку по запросу предоставлю.Завершен4 года назад
Добрый день. Нужно реализовать: - в хедер вывести курс валют - при регистрации клиента - получает оптовые цены на товары (после одобрение в админки) - оформление заказа на одной страницы - Личные данные, Адрес доставки, Cпособы доставки (Новая почта, Самовывоз) , Cпособы ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Что нужно сделать: 1. Доделать шапку сайту (прикрепил скрин) 2. Шапку подправить в мобильной версии 3. Меню "Интерьер" - нужно сделать ввиде фото галерей - чтобы можно было просмотреть все фото ресторана 4. Выравнить меню выпадающее (прикрепил скрин) P.S ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Что нужно сделать: 1. Валюту поменять на гривны (грн.) (minishop2) 2. Меню "Интерьер" - нужно сделать ввиде фото галерей - чтобы можно было просмотреть все фото ресторана внутри 3. Меню выпадающим сделать 4. Сделать отдельно в меню чтобы открывались - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
На главной страницу вывести описание о компании и меню заведения (прикрепил фото). Сайт вышлю по запросу.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Нужно наподобие сделать картинки для категории инет-магазина на категории: [list][*][b]Автозвук и компоненты[/b][*][b]Автосвет и оптика[/b][*][b]Автомагнитолы и мультимедиа[/b][*][b]Охранные системы[/b][*][b]Шумоизоляция[/b][*][b]Автоэлектроника[/b][*][b]Автотовары[/b][/list] Размеры: 322x250Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать адаптивную верстку страницы и натянуть на CMS или wodpress. Цена и сроки?Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Нужно наподобие сделать только только должно быть написано: Модная-детвораЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Нужна иллюстрация шеф-повара.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать дизайн сайта для студий звукозаписи.Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать поваренкаИллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $70
Нужен парсер контента (характеристик и картинок) с прайс сервера [url=http://hotline.ua/]hotline.ua[/url] для движка Shop-Script 6Завершен6 лет назад