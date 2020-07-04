Перенести страницы (11шт.) Prestashop -> Opencart

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Закрыт4 заявки342 просмотра

Перенести страницы Prestashop -> Opencart – посмотреть – https://docs.google.com/spreadsheets/d/12dciNT_quYV6V2rcUDz0iSWzOlIRL0kaP7xueH_NH8k/edit#gid=1375251800

Цена и сроки?

P.S. Товары заливать уже залиты.

OpencartPrestaShop
5 лет назад
n7000v
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад