Интернет магазин: ygs.com.ua Требуется настроить сайт под требования LiqPay
Настройка WooCommerce
Внимание ВАЖНО! Ищу фрилансеров только из Украины, потому что в другие страны есть проблемы с денежными переводами!
Здравствуйте у меня интернет магазин на Wordpress на двух языках (русский украинский) https://osw.com.ua/ и https://osw.com.ua/ukr
Такая проблема: - "При нажатии оформить заказ, возвращает наверх и пишет введите адрес доставки", а также Доставка: "Нет доступных способов доставки. Пожалуйста, убедитесь, что вы ввели корректный адрес, или свяжитесь с нами для получения помощи". Я Поставил плагины: Checkout Fields чтобы убрать лишние поля и плагин "WC Ukr Shipping" для новой почты но не могу их настроить. Иногда на десктопе работало, но на мобильных устройствах вообще никак. Кто способен вышеописанное коректно настроить чтобы при оформлении заказа работало как на десктопе, так и на мобильных.
Заявки фрилансеров
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