Интернет магазин: ygs.com.ua Требуется настроить сайт под требования LiqPay
Отображать остатки по складу - интернет магазин на битриксе +1С
Есть интернет-магазина на 1С Битрикс (редакция малый бизнес)
Нужна интеграция 1С с интернет-магазином на Битриксе
Нужно чтобы отображались остатки по складу в интернет-магазине
В предложениях указывайте стоимость и сроки
Заявки фрилансеров
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