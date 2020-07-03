Отображать остатки по складу - интернет магазин на битриксе +1С

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки374 просмотра

Есть интернет-магазина на 1С Битрикс (редакция малый бизнес)

Нужна интеграция 1С с интернет-магазином на Битриксе

Нужно чтобы отображались остатки по складу  в интернет-магазине

В предложениях указывайте стоимость и сроки

5 лет назад
victtory
Наталья 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
148 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад