Верстка+ натяжка на Битрикс интернет магазин

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Закрыт10 заявок438 просмотров

Добрый день. Требуется оценить стоимость работ. Стандартный интернет магазин. Система управления Битрикс. ТЗ вышлю выбранному исполнителю 

5 лет назад
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
148 отзывов
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
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Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
287 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад