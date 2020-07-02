Доработки карточки товара Битрикс

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Закрыт5 заявок304 просмотра

Нужно доделать детальную страницу товара

Вот здесь правки которые пока выявлены https://docs.google.com/document/d/1JKWAn-SI16Ek645U5IEjrFCkDJT5H66VoJCYJhuFLVM/edit?usp=sharing

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Пишите пожалуйста сразу цену и сроки... Ненадо писать готов помочь, обращайтесь (сразу буду удалять)

5 лет назад
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