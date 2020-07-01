нужно сделать сайт -(интернет-магазин работающий как каталог) с выбором товара и выставлением счета на почту покупателя. на тематику оборудование и товары для бани товаров 200-300 шт.пример понравившегося сайта предоставляю. Joomla+VM или J-S. ...
Натянуть верстку интернет-магазина на CMS
Интернет-магазин. Нужно посадить верстку на cms. Верстка готова, на bootstrap 4, адаптивная.
Страницы на сайте:
1. Главная страница
2. Каталог
3. Категории
4. Карточка товара
5. Страница ‘Статьи’ (блог)
6. Страница ‘Статья’
7. Поиск товара
8. Обычные страница с текстом
9. Корзина
Интернет-мага3ин. Особенности - Есть блог со статьями, категории с фильтром, поиск по сайту. Подкатегории в категориях представлены в виде
плитки тегов. В статьях вконце подставляются товары, которые упоминались
в статье.
CMS- любая популярная, можно oрencart. В карточке товара есть блог похожих товаров. Есть кор3ина.
Пишите вашу цену
Нужен конечный исполнитель, а не студия
Подробности при личном общении!
Напишите цифру 9, если вы прочитали описание проекта. Проверка на бота.
Есть подробное Т3.
Весь сайт можете посмотреть 3десь
https://mega.nz/file/e0QXjCyT#J4yVUF_VUz0e36p9HTKxqhRtTn96gZnqs-LubRQFAE8
Посмотрите видео, и примерно будет понятно особенности.
С 3авышенным бюджетом не пишите
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины14 заявокЗакрыт5 лет назад
Потрібно зробити сайт інтернет-магазин постільної білизни. Як приклад можна шаблон сайта kovdra.com.ua. Я за мінімалізм. Оплата через сайт не потрібна, лиш корзина для оформлення замовлення. Товара до 1000 позицій. Консультація по заповненню та редагуванню сайта. ...Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Компания ищет php-разработчика на проектную работу. Сайты нужно написать на платформе Yii2 (и backend и frontend). Дизайн сайтов готов. Детали задачи: На некоторые сайты нужно "прикрутить" новый дизайн, некоторые нужно написать (то ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт интернет-магазин на немецком. Необходимо внедрить PayPal+ (именно +, такой paypal используется на немецких сайтах) Ссылка немецкого сайта PayPal+ для ознакомления разработчиков: paypal.com/de/Webapps/mpp/paypal-plus-center Сроки не срочные, поэтому ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Онлайн магазин и сервис ремонта телефон, ноутбук.Интернет-магазины20 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго дня. Нужен сайт аналогичный по функционалу сайту https://komnatenok.ru/ Рассматриваю два варианта создания сайта: 1. как Комнатёнок на платформе https://www.advantshop.net/ 2. на Opencart Особенно важен модуль, который меняет стоимость выбранного ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
Привет. Нужен сайт на SPA, аналог Яндекс.Лавки eda.yandex/lavka, c админ-панелью. Хочу отметить что мобильная версия отличается. Реализовать кладр в оформление заказа при вводе адреса доставки (кладр это база всех адресов) кусочек кода из JS который ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Сделать скорость загрузки полной и мобильной версии сайта chudoma.ru не менее 80 согласно сервису Google PageSpeed. 2. Возможность добавления видео для товара 3. Настроить отправку информации по заказу на email покупателюИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт5 лет назад