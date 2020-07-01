Натянуть верстку интернет-магазина на CMS

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок562 просмотра

Интернет-магазин. Нужно посадить верстку на cms. Верстка готова, на bootstrap 4, адаптивная.

Страницы на сайте:

1. Главная страница

2. Каталог

3. Категории

4. Карточка товара

5. Страница ‘Статьи’ (блог)

6. Страница ‘Статья’

7. Поиск товара

8. Обычные страница с текстом

9. Корзина

Интернет-мага3ин. Особенности - Есть блог со статьями, категории с фильтром, поиск по сайту. Подкатегории в категориях представлены в виде

плитки тегов. В статьях вконце подставляются товары, которые упоминались

в статье.

CMS- любая популярная, можно oрencart. В карточке товара есть блог похожих товаров. Есть кор3ина.

Пишите вашу цену

Нужен конечный исполнитель, а не студия

Подробности при личном общении!

Напишите цифру 9, если вы прочитали описание проекта. Проверка на бота.

Есть подробное Т3.

Весь сайт можете посмотреть 3десь

https://mega.nz/file/e0QXjCyT#J4yVUF_VUz0e36p9HTKxqhRtTn96gZnqs-LubRQFAE8

Посмотрите видео, и примерно будет понятно особенности.

С 3авышенным бюджетом не пишите

Bootstrap
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Заявки фрилансеров

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