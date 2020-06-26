Скорость загрузки сайта wordpress

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Закрыт6 заявок522 просмотра

1. Сделать скорость загрузки полной и мобильной версии сайта chudoma.ru не менее 80 согласно сервису Google PageSpeed.

2. Возможность добавления видео для товара

3. Настроить отправку информации по заказу на email покупателю  

WordPress
5 лет назад
destantorus
Денис 
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Заявки фрилансеров

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