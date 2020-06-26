Настроить вывод цен акций на уровень каталога в OpenCart 2.3

После перенесения сайта на другой хостинг, перестали выводиться цены из Акций на странице каталога.

Отображаются на карточках товара и "на полях" но в карточках на странице каталога только общая дефолтная цена https://skr.sh/s2uiz5Dg88z

необходимо решить задачу с выводом этой цены