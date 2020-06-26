Настроить вывод цен акций на уровень каталога в OpenCart 2.3

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Закрыт6 заявок641 просмотр

После перенесения сайта на другой хостинг, перестали выводиться цены из Акций на странице каталога. 

Отображаются на карточках товара и "на полях" но в карточках на странице каталога только общая дефолтная цена https://skr.sh/s2uiz5Dg88z

необходимо решить задачу с выводом этой цены

Opencart
5 лет назад
andrey0770
Андрей 
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