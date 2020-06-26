Обновить CMS Opencart,

Сайт https://vilochniy.ru/ (Интернет-магазин на Wordpress, принадлежит нам, на нашем хостинге) нужно скопировать, развернуть на другом домене. При этом закрыть от индексации обеими поисковыми системами. На выходе должен получиться полностью рабочий сайт со всем функционалом, ...