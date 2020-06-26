Создание интернет магазина на базе битрикс. Лицензию малый бизнес и шаблон покупаем сами. Развернуть из коробки. Настройки. Повесить на хостинг и настройка. Простые банеры. Кассу и доставку не нужно.
Обновить CMS Opencart,
Нужен программист для интернет-магазина на платформе Opencart.
Сайт с 2016 года, требуются такие задачи :
Обновить CMS сайта до новой версии
Изменить форму заказа и упростить заказ
Анализ дублей страниц и удаление.
Основные задачи описаны в ТЗ.
Заявки фрилансеров
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