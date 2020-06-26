Обновить CMS Opencart,

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Закрыт9 заявок896 просмотров

Нужен программист для интернет-магазина на платформе Opencart.

Сайт с 2016 года, требуются такие задачи :

Обновить CMS сайта до новой версии

Изменить форму заказа и упростить заказ

Анализ дублей страниц и удаление.

Основные задачи описаны в ТЗ.

Opencart
5 лет назад
Irsul
Ирина 
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