Сайт https://vilochniy.ru/ (Интернет-магазин на Wordpress, принадлежит нам, на нашем хостинге) нужно скопировать, развернуть на другом домене. При этом закрыть от индексации обеими поисковыми системами. На выходе должен получиться полностью рабочий сайт со всем функционалом, ...
Внедрить шаблон WooCommerce
На сайт надо внедрить шаблон: http://cerato2.wp1.zootemplate.com/home-4-supermarket/, чтобы далее была возможность управлять блоками через админку.
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