Внедрить шаблон WooCommerce

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Завершен6 заявок842 просмотра

На сайт надо внедрить шаблон: http://cerato2.wp1.zootemplate.com/home-4-supermarket/,  чтобы далее была возможность управлять блоками через админку.

WooCommerce
5 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MKolesnikov
Максим 
41 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$25
1 день
Escrow
Все супер быстро и очень профессионально. Рекомендую.
Доволен работой с Денисом! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Артур
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Марлен
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
MKolesnikov
Максим 
41 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад