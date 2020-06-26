Здравствуйте. Нужно сделать копию сайта с функционалом + небольшие правки добавить поиск на главную в мобильной версии (подробности в лс). Копия eda.yandex/lavka + Мобильная версия. Хочу отметить что мобильная версия отличается. Нужно сделать ...
Спарсить чаты в телеге!
Закажу парсинг телеграм чатов по своим критериям . Цена ?
Заявки фрилансеров
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