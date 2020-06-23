Довести существующий "сайт до ума". Загрузить информацию, чуть-чуть поменять дизайн. Должны, быть добавлен следующие разделы на сайте: 1. моно-травы - 9 позиций 2. травяные сборы - 10 позиций ...
Доработка файла 1С
Добрый день!
Требуется 1С-специалист. Задача состоит в следующем: есть сайт (интернет-магазин) https://e-zoo.by/. Товары на сайт парсятся из 1С. На данный момент у магазина только 1 склад с товарами.
Планируется открыть новый физический магазин с собственным складом, но 1С-система для магазинов одна.
Пользователь (клиент) попадая на сайт, выбирает требуемый магазин и ему должны отображаться товары этого магазина с этого склада.
То есть, требуется доработать файлы 1С под несколько складов с товарами для сайта.
Пожалуйста, отпишите, как скоро сможете приступить к работе и какова стоимость работки. Заранее спасибо!
Заявки фрилансеров
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