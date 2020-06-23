Доработка файла 1С

Добрый день!

Требуется 1С-специалист. Задача состоит в следующем: есть сайт (интернет-магазин) https://e-zoo.by/. Товары на сайт парсятся из 1С. На данный момент у магазина только 1 склад с товарами.

Планируется открыть новый физический магазин с собственным складом, но 1С-система для магазинов одна.

Пользователь (клиент) попадая на сайт, выбирает требуемый магазин и ему должны отображаться товары этого магазина с этого склада.

То есть, требуется доработать файлы 1С под несколько складов с товарами для сайта.

Пожалуйста, отпишите, как скоро сможете приступить к работе и какова стоимость работки. Заранее спасибо!