Довести существующий "сайт до ума". Загрузить информацию, чуть-чуть поменять дизайн. Должны, быть добавлен следующие разделы на сайте: 1. моно-травы - 9 позиций 2. травяные сборы - 10 позиций ...
Подключить СДЭК к WooCommerce
Здравствуйте! Нужно подключить СДЭК к интернет магазину на WooCommerce. Сколько будет стоить и сроки?
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