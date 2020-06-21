Доработать интернет магазин на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок590 просмотров

Необходимо доработать функционал, натянуть недостающие статичные страницы,  активировать все формы обратной связи, частично обновить верстку уже имеющихся страниц. Интернет-магазин на WordPress. 

Текущий вариант расположен по адресу: http://test.lenber.ru/kmebel/. По завершению работы выложить всё на боевой.  В прикреплении ТЗ.  Вёрстка и доступы будут предоставлены после выбора исполнителя. Просьба прежде чем кидать заявки, подробно ознакомится с ТЗ и задавать вопросы если что-то не понятно.

WordPress
5 лет назад
Lenber
44 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Павел
 
50 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артур
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Артем
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
94 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Екатерина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
5 лет назад