Доработать интернет магазин на WordPress

Необходимо доработать функционал, натянуть недостающие статичные страницы, активировать все формы обратной связи, частично обновить верстку уже имеющихся страниц. Интернет-магазин на WordPress.

Текущий вариант расположен по адресу: http://test.lenber.ru/kmebel/. По завершению работы выложить всё на боевой. В прикреплении ТЗ. Вёрстка и доступы будут предоставлены после выбора исполнителя. Просьба прежде чем кидать заявки, подробно ознакомится с ТЗ и задавать вопросы если что-то не понятно.