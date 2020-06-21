Уникализация товаров в Битрикс

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Закрыт5 заявок809 просмотров

Здравствуйте!

Магазин 18+

Ссылку отправлю на магазин в ЛС.

В интернет-магазине 1С-Битрикс: Управление сайтом 18.0.6 около 25 000 товаров.

1. Необходима возможность (скрипт; стандартным функционалом и т.д.) переименовать названия товаров без изменения ссылок на карточки товаров.

Скорее всего, для каждой категории товаров необходима своя формула формирования заголовка. Универсальная формула не подойдет, т.к. если у одного товара можно указать цвет, то у другого в характеристиках нет такого параметра.

2. Автоматически добавлять в начале описания товара следующее:

Из характеристик нужно генерировать что-то похожее на текст. Пусть и в одно предложение.

Название + назначение + Производитель +Страна производства.

Возможно, предложите свой вариант. Готов обсудить.

Буду рад советам и предложениям.

Указывайте, пожалуйста, сроки и цены.

5 лет назад
iiwanc
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