Интернет-магазин + Telegram-бот с оплатой через qiwi/bitcoin

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Закрыт8 заявок1569 просмотров

Нужно сделать интернет-магазин по типу магазинов  на площадках https://rents.ho...

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Telegram-бота для продажи товаров интернет-магазина.

- В боте должны быть категории и под категории товаров

( вложенность до 4-х уровней);

- Нужна базовая веб-админ панель, чтобы заливать товары в бота.

Получать товар с хостинга, сам же хостинг имеет панель добавления изменения кошельков, создание категорий и под категорий;

- Прием оплаты должен осуществляться за киви или Bitcoin (на выбор покупателя);

- Бот должен проверять поступление оплаты;

5 лет назад
starter80
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