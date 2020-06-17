Интеграция остатков поставщика с API Prestashop в Woocommerce WordPre

Нужно сделать небольшой адаптивный интернет-магазин на Битриксе (до 10 товаров) + подключить модуль оплаты-доставки от сервиса https://grastin.ru/ > Какой пакет Битрикс подойдет? (хотелось бы знать его стоимость и ежегодное обслуживание) ...