Добрый день. Требуется написать ТЗ для сайта оптового интернета магазина одежды. Более подробную информацию расскажу выбранному исполнителю.
Парсинг сайту , зробити вигрузку в ХМЛ
Потрібно парсернути сайт , наберіть для уточнення замовлення.
Заявки фрилансеров
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