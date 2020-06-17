Сделать из шаблона интернет магазин игрушек

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Закрыт17 заявок604 просмотра

Нужно сделать из шаблона Wordpress яркий и простой интернет магазин игрушек. Работать нужно с  выгрузкой xml, На 14000 товаров. Так же сделать сам интерфейс сайта под требования, шапку, каталог выпадающий, сделать корзину,  оформление заказа на сайте , добавить инфо о доставке,  оплате. 

WordPress
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