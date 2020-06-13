Создание интернет магазина. Будет работать в болгарии на домене .bg/ В прикрепленных файлах будет техническое задание. Просьба кто его не читал не беспокоить.
Доработать два сайта
Ищется программист на доработку двух сайтов на ВП.
Необходимо качественно поработать над страницей чекаута обоих. И улучшить скорость на мобильных версиях обоих.
Цену выставляйте предварительную.
junior - просьба не писать.
midl - только если крепко уверены в своих силах.
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