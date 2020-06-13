Доработать два сайта

Ищется программист на доработку двух сайтов на ВП.

Необходимо качественно поработать над страницей чекаута обоих. И улучшить скорость на мобильных версиях обоих.

Цену выставляйте предварительную.

junior - просьба не писать.

midl - только если крепко уверены в своих силах.