Сделать онлайн оплату в Many Chat - Fondy или LiqPay

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Закрыт1 заявка706 просмотров

Задача сделать онлайн оплату в мессенджера FB онлайн оплату для интернет магазина. 

5 лет назад
amemory
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Яна
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад