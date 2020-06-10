Необходимо перенести все товары, категории и атрибуты с другого сайта. Как именно вручную или парсером без разницы. Предлагайте цену и срок. Сайт донор: https://zel-dveri.ru Сайт куда переносим (bitrix): www.dverka-zelenograd.ru
Интернет-магазин
Нужен интернет-магазин с функциями ведения блогов и т.д скорее всего на базе wordpress, но готова рассмотреть и другие варианты.
saatchiart.com - аналог на который ориентируюсь с высокой точностью пожелания
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