Устранить ошибки в работе сайта на вордпрессе

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки675 просмотров

Необходимо устранить ошибки в работе сайта на вордпрессе www.fitonovika.cc

интернет-магазин на плагине Woocommerce. Проблема вызвана скорее всего импортом базы данных при клонировании сайта. Вообщем нужно отремонтировать следующее:

1. Не работает оформление заказа покупателем.

2. Проблема с добавлением новых записей и страниц.

WooCommerceWordPress
5 лет назад
sergiy77
47 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
5 лет назад