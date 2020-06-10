Разработать маркетплейс для одежды

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  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок516 просмотров

Платформу или язык программирования - предлагайте свои варианты с обоснованием выбора.

Первым этапом нужен mvp.

Функционал платформы по типу b2c.

Функционал для монетизации.

Личные кабинеты продавца, покупателя.

Оформление заказов, онлайн оплата.

Рейтинговая система для тех и других.

Безопасная сделка и отслеживание отправки.

Подробности скину в личной переписке.

Опыт создания подобных площадок будет весомым аргументов. Обязательно отмечайте это в вашем предложении.

Антиспам - свое предложение начните с слова Маркетплейс.

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