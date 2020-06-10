Разработать маркетплейс для одежды

Добрый день. Нужно переделать страницу оформления заказа и сделать небольшие изменения по карте и товарам. В ТЗ всё понятно написано, прикрепляю ниже. Сайт по этой ссылке: https://zolotayapodkova.mk.ua Напишите цену и сроки. Приступить нужно сегодня. Антибот: ...