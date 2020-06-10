Необходимо перенести все товары, категории и атрибуты с другого сайта. Как именно вручную или парсером без разницы. Предлагайте цену и срок. Сайт донор: https://zel-dveri.ru Сайт куда переносим (bitrix): www.dverka-zelenograd.ru
Разработать маркетплейс для одежды
Платформу или язык программирования - предлагайте свои варианты с обоснованием выбора.
Первым этапом нужен mvp.
Функционал платформы по типу b2c.
Функционал для монетизации.
Личные кабинеты продавца, покупателя.
Оформление заказов, онлайн оплата.
Рейтинговая система для тех и других.
Безопасная сделка и отслеживание отправки.
Подробности скину в личной переписке.
Опыт создания подобных площадок будет весомым аргументов. Обязательно отмечайте это в вашем предложении.
Антиспам - свое предложение начните с слова Маркетплейс.
Заявки фрилансеров
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