Доработка интернет-магазина на woocommerce

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен6 заявок834 просмотра

На сайте chudoma.ru в woocommerce добавить кроссейлы, похожие товары.

1. Добавить блок кроссейл в карточку товара и изменить его внешний вид согласно стилистике сайта.

2. Добавить блок кроссейл в корзину и изменить его внешний вид согласно стилистике сайта.

3. Добавить блок похожие товары в карточку и изменить его внешний вид согласно стилистике сайта.

WooCommerce
5 лет назад
destantorus
Денис 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
$70
1 день
Все сделано вовремя и четко по проекту
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
Володимир
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад