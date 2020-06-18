Разработать или предоставить по шаговый бизнес план магазина авто запчасти интернет магазин авито соц сети
Доработка интернет-магазина на woocommerce
На сайте chudoma.ru в woocommerce добавить кроссейлы, похожие товары.
1. Добавить блок кроссейл в карточку товара и изменить его внешний вид согласно стилистике сайта.
2. Добавить блок кроссейл в корзину и изменить его внешний вид согласно стилистике сайта.
3. Добавить блок похожие товары в карточку и изменить его внешний вид согласно стилистике сайта.
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