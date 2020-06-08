Доработка страницы оформления заказа (Wordpress + Woocommerce)

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Закрыт2 заявки555 просмотров

Добрый день. Нужно переделать страницу оформления заказа и сделать небольшие изменения по карте и товарам. В ТЗ всё понятно написано, прикрепляю ниже. Сайт по этой ссылке: https://zolotayapodkova.mk.ua

Напишите цену и сроки. Приступить нужно сегодня. Антибот: 69

WooCommerceWordPress
5 лет назад
olegmukom
Олег 
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год назад

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Евгения
 
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Епракси
 
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