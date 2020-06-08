Разработать или предоставить по шаговый бизнес план магазина авто запчасти интернет магазин авито соц сети
Доработка страницы оформления заказа (Wordpress + Woocommerce)
Добрый день. Нужно переделать страницу оформления заказа и сделать небольшие изменения по карте и товарам. В ТЗ всё понятно написано, прикрепляю ниже. Сайт по этой ссылке: https://zolotayapodkova.mk.ua
Напишите цену и сроки. Приступить нужно сегодня. Антибот: 69
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