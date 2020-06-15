Добрый день! На для проекта интернет-магазина нужен программист. Примерно перечень работ, которые необходимо сделать: - доработка главной страницы сайта и внутренних (для удобства посетителей) -настройка фид для Гугл.Мерчант (правильность "подтягивания" данных с ...
Создать шаблонный ИМ
$100Завершен6 заявок1524 просмотра
Создать шаблонный ИМ с готового вашего образца.
Изменить стилизацию согласно тематики сайта.
5 лет назад
Алексей Шевченко masteritua
37 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Алексей
25 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 отзыва
5 лет назад
Алексей
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Епракси
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Роман
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
5 лет назад
Ольга
33 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт5 лет назад
добрый день. ищу специалиста, кто может быстро и качественно сделать магазин на magentoИнтернет-магазины10 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нам нужен настроить и запустить магазин на shopify (либо другая площадка, открыты к предложениям, но не битрикс, и не вордпресс) с дальнейшим сотрудничеством по помощи управления и менеджментом сайта. В ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется доработка функционала. Подробнее в ТЗ, прототипах и схеме: https://drive.google.com/drive/folders/1RN4-DwSweM68ZtmlM6mTBiLsA9dZ75bf?usp=sharingИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад