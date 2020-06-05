Настроить магазина на shopify.

Добрый день!

Нам нужен настроить и запустить магазин на shopify (либо другая площадка, открыты к предложениям, но не битрикс, и не вордпресс) с дальнейшим сотрудничеством по помощи управления и менеджментом сайта.

В нашей команде уже есть программисты, дизайнер и менеджеры по продажам.