Настроить магазина на shopify.

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Закрыт2 заявки626 просмотров

Добрый день!

Нам нужен настроить и запустить магазин  на shopify (либо другая площадка, открыты к предложениям, но не битрикс, и не вордпресс) с дальнейшим сотрудничеством по помощи управления и менеджментом сайта.

В нашей команде уже есть программисты, дизайнер и менеджеры по продажам. 

ShopifyWordPress
5 лет назад
kvsofa
София 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад