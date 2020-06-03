Устранение ошибок в сайте интернет-магазина

Есть сайт интернет-магазин jin.com.ua на самописной или неизвестной системе . Кто делал не знаю, но нужно устранить следующие недоработки.

1. Не работает на главной странице кнопка Каталог

2. Не конвертируется цена в долларах в гривну. В админчасти сайта в долларах, а на сайте не всегда в гривнах (отображается в долларах)

3. Не весь товар показывается на сайте, хотя в админке он есть. Например есть Накопительные водонагреватели-Тимберк: тот, что в админке второй, третий и четвертый.

Вообщем, если у кого есть желание и поковыряться в не особо известном движке и довести все до ума - пишите, указывайте цену.