Что имеем: сайт на Joomla + Joomshopping, интернет-магазин. На данный момент там всего один язык, русский. Задача - реализовать мультиязычность (итого будет 5 языков), чтобы это всё можно было редактировать из админки + ...
Организация модуля оплаты на JoomShopping
Есть сайт на старенькой джумле, онлайн магазин, модуль JoomShopping. Сейчас на сайте нет модуля оплаты заказа, создается лишь карточка заказа. Необходимо организовать модуль оплаты на сайте, чтобы была возможность оплаты Яндекс Деньгами и Банковскими картами. Обязательно, что бы оплата была интегрированной и логичной, при оформлении заказа.
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