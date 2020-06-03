Организация модуля оплаты на JoomShopping

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки616 просмотров

Есть сайт на старенькой джумле, онлайн магазин, модуль JoomShopping. Сейчас на сайте нет модуля оплаты заказа, создается лишь карточка заказа. Необходимо организовать модуль оплаты на сайте, чтобы была возможность оплаты Яндекс Деньгами и Банковскими картами. Обязательно, что бы оплата была интегрированной и логичной, при оформлении заказа.

Joomla
5 лет назад
Greatbolt2
Руслан 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Марсель
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Мария
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Роман
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
51 отзыв
5 лет назад