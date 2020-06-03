Организация модуля оплаты на JoomShopping

Есть сайт на старенькой джумле, онлайн магазин, модуль JoomShopping. Сейчас на сайте нет модуля оплаты заказа, создается лишь карточка заказа. Необходимо организовать модуль оплаты на сайте, чтобы была возможность оплаты Яндекс Деньгами и Банковскими картами. Обязательно, что бы оплата была интегрированной и логичной, при оформлении заказа.