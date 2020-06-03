Требуется донастроить интернет-магазин на Joomla+Virtuemart, а именно: 1. На странице продукта, например, в модуле "Также у нас есть" должны выводиться сопутствующие товары (из настраиваемых полей). Сейчас выводятся из той же категории. 2. ...
Мультиязычность для сайта на Joomla + заполнение
Что имеем: сайт на Joomla + Joomshopping, интернет-магазин.
На данный момент там всего один язык, русский.
Задача - реализовать мультиязычность (итого будет 5 языков), чтобы это всё можно было редактировать из админки + нужно сразу заполнить 4 оставшихся языка, просто через гугл переводчик.
Сайт небольшой, поэтому заполнение не вызовет проблем. В крайнем случае сами заполним, если объясните вкратце где и как.
Делать сразу на боевом домене нельзя.
Очень желательна примерная предварительная оценка по срокам и стоимости.
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