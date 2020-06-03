Мультиязычность для сайта на Joomla + заполнение

Что имеем: сайт на Joomla + Joomshopping, интернет-магазин.

На данный момент там всего один язык, русский.

Задача - реализовать мультиязычность (итого будет 5 языков), чтобы это всё можно было редактировать из админки + нужно сразу заполнить 4 оставшихся языка, просто через гугл переводчик.

Сайт небольшой, поэтому заполнение не вызовет проблем. В крайнем случае сами заполним, если объясните вкратце где и как.

Делать сразу на боевом домене нельзя.

Очень желательна примерная предварительная оценка по срокам и стоимости.