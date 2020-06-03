1. Необходимо сделать так, чтобы при заказе от определенной суммы (в данном случае от 15 000, но сумма может изменяться), стоимость товара считалась по цене со скидкой. Скидочная цена тоже должна быть своя (то есть ...
Настроить Joomla+Virtuemart
Требуется донастроить интернет-магазин на Joomla+Virtuemart, а именно:
1. На странице продукта, например, в модуле
"Также у нас есть" должны выводиться сопутствующие товары (из настраиваемых полей). Сейчас выводятся из той же категории.
2. Поправить страницу корзины и оформления заказа. Нужно красивое и понятное одностраничное оформление заказа.
Сделать одностраничную корзину + настроить модуль доставки от Boxberry + настроить оплату от Яндекс кассы.
Нужно настроить/поправить все до рабочего состояния.
Имеются плагины для одностраничного оформления заказа, они пока не установлены, все подробности в личку.
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