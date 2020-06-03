Настроить Joomla+Virtuemart

Требуется донастроить интернет-магазин на Joomla+Virtuemart, а именно:

1. На странице продукта, например, в модуле

"Также у нас есть" должны выводиться сопутствующие товары (из настраиваемых полей). Сейчас выводятся из той же категории.

2. Поправить страницу корзины и оформления заказа. Нужно красивое и понятное одностраничное оформление заказа.

Сделать одностраничную корзину + настроить модуль доставки от Boxberry + настроить оплату от Яндекс кассы.

Нужно настроить/поправить все до рабочего состояния.

Имеются плагины для одностраничного оформления заказа, они пока не установлены, все подробности в личку.