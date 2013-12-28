Greatbolt2

Руслан Greatbolt2

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Организация модуля оплаты на JoomShopping

    $10

    Есть сайт на старенькой джумле, онлайн магазин, модуль JoomShopping. Сейчас на сайте нет модуля оплаты заказа, создается лишь карточка заказа. Необходимо организовать модуль оплаты на сайте, чтобы была возможность оплаты Яндекс Деньгами и Банковскими картами. Обязательно, ...

    JoomlaJoomShopping
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка шаблонов страниц Woocommerce (Wordpress)

    $5

    Приветствую. Необходимо подправить стиль для страниц "Оформление заказа" и корзина На данный момент они выглядят вот так: http://prntscr.com/rucrbv Есть еще несколько небольших правок по woocommerce, разные хотелки, доработки по стилю.  Нужен человек, к которому я мог бы постоянно обращаться.

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать плагин для WP

    Необходимо разработать плагин для WordPress с возможностью дальнейшей поддержки и развития. Выслушаю предложения.  Выбирать исполнителя буду по наличию положительных отзывов и цене.  [b]Подробнее о заказе:[/b] Уже есть похожий плагин, выполняющий похожий функционал: WordPress Pixabay ImagesОн позволяет найти и ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Импорт товаров в Woocommerce из csv / xml + настройка cron

    $5

    Ищу ответственного исполнителя. После этого задания будут еще небольшие заказы, возможно продолжительное сотрудничество. [b]Требования: [/b] - От [b]18 [/b]лет  - Опыт работы с [b]Woocommerce[/b] - Базовые навыки работы с[b] html / css, php[/b]

    PHPHTMLCSSWooCommerce
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется дизайн сайта о смартфонах

    $30

    Необходим дизайн сайта о мобильных телефонах Ищу КРЕАТИВНОГО дизайнера, который сможет сделать дизайн с душой, но не дорого. Требуется дизайн главной страницы, категории и страницы записи - обзора. После выполнения необходима будет верстка на WP, так что будет ...

    Дизайн сайтаДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скопировать дизайн с сайта на шаблон для wordpress

    $15

    Здравствуйте. Имеется сайт без движка, с довольно простым дизайном. Колонки, шапка, менюшка и КСС файлики имеются. На подкаталоге сайта установлен вордпресс, для него необходимо создать шаблон, идентичный. Сайт androbots.ru Стоимость работы низкая, но думаю знающему человеку не ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Homepage для wordpress

    $15

    Есть сайт, для которого куплен шаблон themeforest: http://proturizm.net/ Вот оригинал страницы: http://wedesignthemes.com/themes/index.php?theme=lw Надо оформить похожую главную страницу на сайте, на русском, с выводом категорий и слайдера Задача для знающего wp не сложная.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание статей на разные тематики

    К сотрудничеству требуется рерайтер, способный писать хорошие тексты на разные тематики Требования: - Интересный, читабельный текст - Отсутствие орфо-ошибок - Умение писать статьи под ссылки Цена 30 р за 1 к зн. б/п Если ваша цена отличается от указанной - ...

    Написание статей
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта на WP

    $50

    Нужен дизайн для развлекательного портала о кошках и котятах в легких, приятных тонах. Проработка - детальная, уделяется внимание всем элементам без исключения: бары, кнопки, фон, иконки, шрифты. Отрисовать необходимо три страницы: главную, страницу категории и страницу ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать и сверстать шаблон для сайта на WP

    $100

    Необходимо отрисовать и сверстать шаблон для WP с выводом последних записей из категорий, дополнительными модулями. Тематика - юмор о кошках и котятах. Сдача работы - Сайт под ключ - установленный WP c необходимыми плагинами, шаблоном, и ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется менеджер для Subscribe

    $100

    Требуется человек, с опытом размещения анонсов статей в Subscribe Желательно умение писать статьи под поисковые системы с НЧ и СЧ ключами. Пока человек требуется для одного проекта, но с перспективой развития. Основные требования: Общительный, исполнительный. Работа на результат. Условия: Своевременная оплата, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иллюстрация для постера книги

    $500

    Требуется художник для прорисовки сцен из текста книги. Стиль реалистичный. Самое главное - чтобы художник проникся духом книги, и понимал, что хочет в конечном результате увидеть автор. Проект с перспективой на постоянное сотрудничество. Исполнитель обязательно ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать плагины к Socialengine

    $100

    Нужно написать плагины к SE. 1. Плагин, который видоизменил бы доску объявлений, сделал ее более удобной в навигации, и вывел последние 10 объявлений на главную страницу в указанное место. 2. Плагин, который выводит список организаций на главную ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
AvocadoSEO
28 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
4 года назад
Доработка шаблонов страниц Woocommerce (Wordpress)
Все отлично. Четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата сразу. Рекомендую к сотрудничеству
Отличная работа. Без лишних вопросов сделал именно то, что было нужно.
Ответный отзыв
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$40
10 баллов
7 лет назад
HTML версию сайта перенести в шаблон WP
Задача поставлена на высшем уровне! Руслан очень приятный в общении, оплату я получил моментально. Рекомендую!
Виталий показал себя ответственным и компетентным специалистом, сделать то, что нужно в указанные сроки . Очень рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Скопировать дизайн с сайта на шаблон для wordpress
Рекомендую Руслана к сотрудничеству.Оплата без задержки,задание понятное и без дополнений.знает что хочет.
Ответственный исполнитель. Видно сразу, что работу свою знает. Отношение к работе позитивное, инициативное. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
sw4n
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
9 баллов
9 лет назад
Homepage для wordpress
Руслан проявил себя как терпеливый, грамотный заказчик. Человек знает чего он хочет - понятно и доступно объясняет. Работу оплачивает по договоренности, согласно выполненным работам и в срок. Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству.
Рекомендую Константина к сотрудничеству: прекрасно справился с поставленной задачей в самые сжатые сроки. Обязательно обращусь еще!
Ответный отзыв
web-expanse
Кирилл 
32 годаКанада
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Сделать копию сайта, одностраничник
С Русланом было приятно работать. Четко поставленная задача, мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Честно говоря, удивлен качеством и оперативностью Мастера. За час сверстал лэндинг, учел все пожелания. Рекомендую к сотрудничеству.
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