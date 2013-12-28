Greatbolt2

Приветствую. Необходимо подправить стиль для страниц "Оформление заказа" и корзина На данный момент они выглядят вот так: http://prntscr.com/rucrbv Есть еще несколько небольших правок по woocommerce, разные хотелки, доработки по стилю. Нужен человек, к которому я мог бы постоянно обращаться.