Greatbolt2

Есть сайт на старенькой джумле, онлайн магазин, модуль JoomShopping. Сейчас на сайте нет модуля оплаты заказа, создается лишь карточка заказа. Необходимо организовать модуль оплаты на сайте, чтобы была возможность оплаты Яндекс Деньгами и Банковскими картами. Обязательно, ...
- $10Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Приветствую. Необходимо подправить стиль для страниц "Оформление заказа" и корзина На данный момент они выглядят вот так: http://prntscr.com/rucrbv Есть еще несколько небольших правок по woocommerce, разные хотелки, доработки по стилю. Нужен человек, к которому я мог бы постоянно обращаться.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо разработать плагин для WordPress с возможностью дальнейшей поддержки и развития. Выслушаю предложения. Выбирать исполнителя буду по наличию положительных отзывов и цене. [b]Подробнее о заказе:[/b] Уже есть похожий плагин, выполняющий похожий функционал: WordPress Pixabay ImagesОн позволяет найти и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется html версия сайта из вебархива. Надо сделать имеющийся код шаблоном для Wordpress с учетом валидности.Завершен7 лет назад
- $5
Ищу ответственного исполнителя. После этого задания будут еще небольшие заказы, возможно продолжительное сотрудничество. [b]Требования: [/b] - От [b]18 [/b]лет - Опыт работы с [b]Woocommerce[/b] - Базовые навыки работы с[b] html / css, php[/b]Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Необходим дизайн сайта о мобильных телефонах Ищу КРЕАТИВНОГО дизайнера, который сможет сделать дизайн с душой, но не дорого. Требуется дизайн главной страницы, категории и страницы записи - обзора. После выполнения необходима будет верстка на WP, так что будет ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Здравствуйте. Имеется сайт без движка, с довольно простым дизайном. Колонки, шапка, менюшка и КСС файлики имеются. На подкаталоге сайта установлен вордпресс, для него необходимо создать шаблон, идентичный. Сайт androbots.ru Стоимость работы низкая, но думаю знающему человеку не ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Есть сайт, для которого куплен шаблон themeforest: http://proturizm.net/ Вот оригинал страницы: http://wedesignthemes.com/themes/index.php?theme=lw Надо оформить похожую главную страницу на сайте, на русском, с выводом категорий и слайдера Задача для знающего wp не сложная.Завершен9 лет назад
Нужно простенький дизайн копирнуть под wordpress (имеется ввиду верстка дизайна под wp) 500 рублей за часовую работу.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
К сотрудничеству требуется рерайтер, способный писать хорошие тексты на разные тематики Требования: - Интересный, читабельный текст - Отсутствие орфо-ошибок - Умение писать статьи под ссылки Цена 30 р за 1 к зн. б/п Если ваша цена отличается от указанной - ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать на простом html+css страничку. Придумывать ничего не нужно, пример здесь: http://u.to/ZoxgBQ. Некоторые элементы нужно будет исключить.Завершен10 лет назад
- $50
Нужен дизайн для развлекательного портала о кошках и котятах в легких, приятных тонах. Проработка - детальная, уделяется внимание всем элементам без исключения: бары, кнопки, фон, иконки, шрифты. Отрисовать необходимо три страницы: главную, страницу категории и страницу ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо отрисовать и сверстать шаблон для WP с выводом последних записей из категорий, дополнительными модулями. Тематика - юмор о кошках и котятах. Сдача работы - Сайт под ключ - установленный WP c необходимыми плагинами, шаблоном, и ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется человек, с опытом размещения анонсов статей в Subscribe Желательно умение писать статьи под поисковые системы с НЧ и СЧ ключами. Пока человек требуется для одного проекта, но с перспективой развития. Основные требования: Общительный, исполнительный. Работа на результат. Условия: Своевременная оплата, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуются статьи каждый день, 1100-1300 знаковКопирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $500
Требуется художник для прорисовки сцен из текста книги. Стиль реалистичный. Самое главное - чтобы художник проникся духом книги, и понимал, что хочет в конечном результате увидеть автор. Проект с перспективой на постоянное сотрудничество. Исполнитель обязательно ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт12 лет назад
Работа с Social Engine 3.x версии Требуется на основе плагина "объявления" сделать плагин "организации".Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно написать плагины к SE. 1. Плагин, который видоизменил бы доску объявлений, сделал ее более удобной в навигации, и вывел последние 10 объявлений на главную страницу в указанное место. 2. Плагин, который выводит список организаций на главную ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад