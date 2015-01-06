Скопировать дизайн с сайта на шаблон для wordpress

$15
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок126 просмотров
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Здравствуйте. Имеется сайт без движка, с довольно простым дизайном. Колонки, шапка, менюшка и КСС файлики имеются.

На подкаталоге сайта установлен вордпресс, для него необходимо создать шаблон, идентичный.

Сайт androbots.ru

Стоимость работы низкая, но думаю знающему человеку не потребуется более часа.

WordPress
9 лет назад
Greatbolt2
Руслан 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
9 лет назад
$15
1 день
Ответственный исполнитель. Видно сразу, что работу свою знает. Отношение к работе позитивное, инициативное. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую Руслана к сотрудничеству.Оплата без задержки,задание понятное и без дополнений.знает что хочет.
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