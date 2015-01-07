Настроить компонент

Система joomla 2.5 Компонент - socialvotes

Нужно доделать такое:

При выборе меню Фото битва, переходим на страницу, в которой по центру показывается текущая битва. Ниже на этой же странице в два столбца такая информация. В левом столбце Список битв (текущие, прошлые) которые размещаются вручном скролинге.(скролинг нужен на прошлое, когда в истории бутуть много битв, и их можно просто просматривать скролингом ручным). В правом столбце размещается форма для добавления пользователями новой битвы.

На части "Прибавить битву" убрать варианты ответов (выбор количества фоток в голосовании). В голосование будет только 2 фото.

На части "Список битв" убрать фильтр количества показов позиций. А также убрать (популярные, последние, законченные)

Пример размещения страницы здесь

https://dl.dropboxusercontent.com/u/16087590/678.jpg

Ну и в позиции шаблона показывать текущее голосование (создать модуль)

Например https://dl.dropboxusercontent.com/u/16087590/890.jpg

Возможно в модуле нужно будет изменить размеры фотографий, чтобы они поместились в позицию, не смещая нечего вокруг. А так же в модуле нужно сделать выбор показа действующего голосования в позиции шаблона. Выбор такой.

В админке модуля должен быть выбор:

1. Показ одного действующего голосования по id

2. Показ одного случайно выбранного действующего голосования по id (при каждой загрузке странице, где опубликован модуль, идёт показ случайно выбранного действующего голосования)

Сайт: http://music-drive.net.ua