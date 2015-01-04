Доделать шаблон wordpress

Шаблон почти готов, остаются пара нюансов. Вы будете дорабатывать шаблон, то есть добавить в него несуществующий но нужный функционал, а не делать заново.

Верстку можете посмотреть тут

http://testx1.bl.ee/

http://testx1.bl.ee/item-page.html

Войти на сайт, сверху которая, это попап который в себе содержит регистрацию и вход, когда пользователь зашел — иконка с текстом «ВОЙТИ НА САЙТ» исчезают и появляется имя того кто зашел.

Когда пользователь зашел на сайт, он вместо блока ПОДПИСКИ должен увидеть свой аватар, под ним ник (или имя), и под ником простой список

1. Мои рецепты

2. Настройки

3. Выход

Ничего не надо оформлять в стилях, я сделаю сам.

При клике на «Мои рецепты» ему показывается только рецепты добавленные им (как на главной, таким списком)

По клику на настройки — ему выводится страница простая, где он может менять аватар, сменить пароль, оформить или отказаться от подписки.

Тоже ничего не надо в стилях оформить, я сделаю сам.

При клике на Выход — естественно выходит.

Подключение соц сетей (вход на сайт через них) fb, mail, ok, vk, twit.

Добавление рецепта — этим пунктом может пользоваться только пользователь зарегистрированый или же который залогинился используя соц сети. Им показываем всплывающее окно с инпутами «название», «выбор фото» «описание». После добавления рецепта, он приходит на модерацию, дальше я разрешаю опубликовать его или нет. Стилизовать не надо, сам сделаю. Остальным незарегистрированным показываем всплывающее окно мол «зарегистрируйтесь или зайдите»

На главной увидите Автор: Администратор. Там должна быть имя того, кто добавил рецепт.