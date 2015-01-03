Вывести товары с фильтром и категории товаров на главную странцу

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

CMS Opencart. Нужно вывести товары с фильтром и категории товаров на главную странцу. Все детали в приват.

если есть подходящие модули - обращайтесь...

9 лет назад
dubok1195
Назар 
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад