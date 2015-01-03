Создание сайта под управлением CMS Joomla

Идея сайта:

Сайт – интернет магазин по продаже “ХоумМейд” товаров с поддержкой мультиязычности (3 языка)

Разделы и категории на сайте:

Каждое направление (Свечи, мыло, Браслеты, Вышивание и пр) будет иметь свою категорию.

В каждой категории будет +/- одинаковое кол-ва разделов. Для начало будет только категория - свечки.

Разделы в категории - Галерея, Контакты, заказать …

В разделе *Галерея* можно использовать стандартные модули галереи по отображению контента

В разделе *Заказы* будут две опции:

1. *интернет магазин* с отображением материала, добавить в корзину, выбором кол-ва и возможностью при нажатии на материал перейти на описание

2. *конструктор* представляет из себя набор опций и изображений. Заказчик заходит в этот раздел и *сам создает* себе свечку. Конструктор будет представлять из себя 5 этапов в картинках. Выбрать форму, выбрать тип воска, цвет, запах и декор. Под каждую опцию будет заложена стоимость. Соответственно в самом конце стоимость будет рассчитана исходя из выбранных позиций.

Так же в разделе заказов при оформлении заказа после ввода адреса доставки должна рассчитываться сумма доставки. Сумма доставки будет рассчитываться исходя их выбранной страны и веса товара. Все тарифы есть.

Пожалуйста присылайте свои вопросы если таковы имеются, а так же стоимость проекта