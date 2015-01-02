Интеграция сайта с корпоративным порталом 1с Битрикс

есть сайт http://armrus.org/ на 1с битрикс

есть корпоративный портал http://extranet.armrus.org/

Сайт и портал находятся на разных хостингах.

портал - Редакция продукта: «Битрикс24» в коробке - Корпоративный портал

сайт - Редакция продукта: Стандарт

Сегодня они взаимодействуют с помощью самописного скрипта.

Интересует возможность встроенных функций битрикс в целях интеграции?

Что можно реализовать и как правильно и оптимально с помощью инструментов 1с Битрикс?

(ответы на эти вопросы прошу указать при подаче заявки на выполнение как обоснование цены)

Сегодня с помощью самописного скрипта реализованы:

При заполнении любой фомы на сайте, на портале в СРМ появляется лид. Кроме форм для соискателей, где форма заполняется прямо на портале с использованием инструмента "веб формы". Не устраивает, то, что если портал по каким то причинам не доступен в момент заполнения формы на сайте, информация пропадает.

Новости, галерея, согласования на сайте используют информацию из БД портала, таким образом при недоступности БД портала сайт падает. Галерея синхронизируется через одно место (описывать долго).

Требуется:

1. Описать возможность использования стандартных инструментов 1с Битрикс для оптимизации интеграции сайта с порталом.

2. Предложить смету из трех столбиков "страница сайта" - "способ реализации (с конкретикой)" - "срок" - "цена"

3. После согласования сметы, предложить условия договора на выполнение работ.