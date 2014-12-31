Шаблон joomla поставить на wordpress.

http://worldlines.ru/ru/projects Возможно, данный слайдер создается другим компонентом/плагином. 1. Нужно сделать фотографии в сотах ссылками. Адреса ссылок те же, что и в подписях. 2. Белая сетка (соты) должны скроллиться вместе с фотографиями. Т.е. не оставаться статичной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый купленный шаблон для joomla, нужно его поставить на готовую админку в wordpress. И немного подпилить по мелочам. Ваши предложения и цена.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Реализовать проект с большой посещаемостью. И тд Много функционала сложного.Системы управления (CMS)47 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Нужно сделать верстку и натянуть на вордпрес.Завершен9 лет назад
Нужна доработка проекта, позволяющего проводить конкурсы в инстаграм. Создается конкурс определенными условиями, люди постят фотки в инстаграм и они подгружаются на страницу конкурса. После окончания времени конкурса среди подгруженных фотографий выбирается победитель случайным образом. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Установил шаблон joomla BT Onepage. Но не могу убрать надпись BT Onepage Great one page theme with tons of possibilities and options!и две кнопки с главной страницы. Помогите, если это возможно.Завершен9 лет назад
Задача: На сайте http://your-webmasters.com/demo/habitat/ нужно обеспечить функционал регистрации пользователя. Сейчас есть форма родная Joomla, регистрация на ней проходит отлично, есть форма регистрации Virtuemart в корзине, работает, при заказе в админке появляется новый покупатель и аналогичный пользователь. ...Завершен9 лет назад
Что имеем: Закрытый стандартными методами сайт на joomla 3. (http://maydanovich.com) В правах стоит разрешение на пропуск на закрытый сайт. Внутри сайта учебные материалы, разбиты на 4 недели. Материалы разбиты на категории. А так же каждым материалам есть меню. Что нужно: Суперадмин ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Есть сайт туристического портала. Нужно написать систему управления к нему. Интересует цена вопроса и идея. Более подробно обсуждение с выбранным исполнителем. Написать админку для сайта на PHP.Завершен9 лет назад
В идеале нужен человек, разбирающийся во всех 100500 CMS, но сейчас есть конкретная задача под Joomla. Нужно сделать формы заказа на нескольких страницах, 5-7 страниц. В дальнейшем возможно полноценное сотрудничество (вот тут как раз нужно знание разных ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
ustug-stroy_html.png - главная страница 1) Форма вверху - При заполнении и отправки - Получить скидку - меняется на - "Заявка отправлена" 2) на баннере иконки домов активные. есть возможность менять их местами. 3) левое меню - деревянная плашка ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад