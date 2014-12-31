Поставить дизайн на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки184 просмотра
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ustug-stroy_html.png - главная страница

1) Форма вверху - При заполнении и отправки - Получить скидку - меняется на - "Заявка

отправлена"

2) на баннере иконки домов активные. есть возможность менять их местами.

3) левое меню - деревянная плашка при активности и наведении (пункты меню меняются местами

в админке)

4) Баннер с иконкой - иконка отдельно от баннера. баннер - переход на статичную страницу

5) Ноябрь 2014 .... - новость. Переход на страницу новости

6) Вконтакте - переход в группу. Возможность добавления + других иконок соцсетей через

админку - а также проставление ссылок и замена местами.

7) Вверху - 3 вида дерева. при клике переход на внутренню страницу

8) правее видео отзывы - при клике в лайтбоксе (всплывающее окно) открывается ролик. при

клике посмотреть все - открывается статичная страница с роликами. нужно автоматизировать

добавление видео роликов через админку

9) каталог домов из бруса - заголовок

правее бегущая строка с возможность проставления ссылки и переходом на ту страницу,

которая нужна

10) каталог стандартный. возможно менять местами

нужно добавить возможность сортировать по цене и показывать по 18 - 36 - все

Возможность ставить старую перечёркную цену

Страница каталога такая же - только отключены виды дерева и видео отзыва. а весь контент

поднят выше

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ustug-stroy_vnutr_html.png - внутренняя

1) путь сайта - на обычных страницах путь тоже должен быть

2) при клике по большой картинке - она увеличивается и пролистывается.

при клике по маленькой - она открывается в увеличенном размере - на месте большой картинки

3) задать вопрос - будет стоят платный он лайн консультант - при клике он будет просто

всплывать. контсультант siteheath.ru

4) социальные кнопки http://share.pluso.ru/ - регистрируем на почту [email protected]

все заявки должны приходить на эту почту

5) Предложения в этой категории - отображаются то что находится в этой категории -

отображение случайное - прокручивается справа на лево - можно добавить стрелочки по бокам

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Важно корректное отображение во всех устройствах.

Оплата поэтапная

Предоставление вёрстки - Установка CMS - правки и перенос на домен.

Портфолио обязательно

WordPress
9 лет назад
Vereon-job
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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