Поставить дизайн на Wordpress

Здравствуйте нужно установить дизайн сайта на движок joomla! Прикрепляю дизайн сайта, если будут вопросы обращайтесь и пожалуйста, пишите сразу стоимость. Буду очень благодарен если у вас есть уже готовые работы, которые вы предоставите для просмотра. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ustug-stroy_html.png - главная страница
1) Форма вверху - При заполнении и отправки - Получить скидку - меняется на - "Заявка
отправлена"
2) на баннере иконки домов активные. есть возможность менять их местами.
3) левое меню - деревянная плашка при активности и наведении (пункты меню меняются местами
в админке)
4) Баннер с иконкой - иконка отдельно от баннера. баннер - переход на статичную страницу
5) Ноябрь 2014 .... - новость. Переход на страницу новости
6) Вконтакте - переход в группу. Возможность добавления + других иконок соцсетей через
админку - а также проставление ссылок и замена местами.
7) Вверху - 3 вида дерева. при клике переход на внутренню страницу
8) правее видео отзывы - при клике в лайтбоксе (всплывающее окно) открывается ролик. при
клике посмотреть все - открывается статичная страница с роликами. нужно автоматизировать
добавление видео роликов через админку
9) каталог домов из бруса - заголовок
правее бегущая строка с возможность проставления ссылки и переходом на ту страницу,
которая нужна
10) каталог стандартный. возможно менять местами
нужно добавить возможность сортировать по цене и показывать по 18 - 36 - все
Возможность ставить старую перечёркную цену
Страница каталога такая же - только отключены виды дерева и видео отзыва. а весь контент
поднят выше
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ustug-stroy_vnutr_html.png - внутренняя
1) путь сайта - на обычных страницах путь тоже должен быть
2) при клике по большой картинке - она увеличивается и пролистывается.
при клике по маленькой - она открывается в увеличенном размере - на месте большой картинки
3) задать вопрос - будет стоят платный он лайн консультант - при клике он будет просто
всплывать. контсультант siteheath.ru
4) социальные кнопки http://share.pluso.ru/ - регистрируем на почту [email protected]
все заявки должны приходить на эту почту
5) Предложения в этой категории - отображаются то что находится в этой категории -
отображение случайное - прокручивается справа на лево - можно добавить стрелочки по бокам
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Важно корректное отображение во всех устройствах.
Оплата поэтапная
Предоставление вёрстки - Установка CMS - правки и перенос на домен.
Портфолио обязательно
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